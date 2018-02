Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, 5 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Antalyaspor galibiyetiyle puanını 44'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, 43 puanlı Medipol Başakşehir'in üzerinde liderliğe yükseldi.

Son olarak ligin 15. haftasında lider durumda bulunan ve 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası ilk sırayı Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, 5 hafta aradan sonra tekrar zirvenin sahibi oldu.

Geride kalan haftada Demir Grup Sivasspor'a yenilerek liderlik şansını kullanamayan sarı-kırmızılı ekip, bu kez fırsatı değerlendirdi.





Goller Gomis ve Feghouli'den

Galatasaray'ı Antalyaspor önünde galibiyete taşıyan goller, Gomis ve Feghouli'den geldi.

Karşılaşmanın 14 ve 20. dakikalarında Gomis, 38. dakikasında ise Feghouli, attıkları gollerle sarı-kırmızılı ekibi galibiyete taşıdı.



Gomis, gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu

Antalyaspor ağlarını 2 kez havalandıran Bafetimbi Gomis, ligde gol krallığı yarışının zirvesine ortak oldu.

Bu maç öncesi 15 golü bulunan Gomis, 17 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ı yakaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Gomis'in attığı 2. golün, futbol takımının Fatih Terim yönetimi dönemlerindeki 600. golü olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Feghouli ise ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.



Belhanda kırmızı kart gördü

Sarı-kırmızılı oyuncu Younes Belhanda, maçın uzatma bölümünde oyundan atıldı.

Belhanda, maçın 90+2. dakikasında Hakan Özmert ile saha içinde tartışırken, hakem Barış Şimşek iki oyuncuya da sarı kart göterdi. Saha içinde gergin tavırlarını sürdüren Belhanda, ardından ikinci sarı kartını da alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Faslı oyuncu, ligin 22. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında oynama şansını kaçırdı.

Belhanda, ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde de çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.



Rodrigues alkış aldı

Galatasaraylı oyuncu Garry Rodrigues, Antalyaspor maçındaki performansıyla alkış aldı.

Atılan ilk 2 golde pası veren isim olan Rodrigues, elde edilen galibiyete önemli katkı sağladı.

İlk golde Rodrigues'in çektiği şut sonrası topun Gomis'in önüne düşmesinin ardından bu oyuncu da fileleri havalandırdı. İkinci golde ise kendi yarı sahasından aldığı topu çalımlarla rakip ceza sahası önüne kadar taşıyan Rodrigues, verdiği şık pasla Gomis'in ve takımının ikinci golünün atılmasını sağladı.

Rodrigues'in başarılı futbolundan dolayı taraftarlar da kendisi için tezahüratlarda bulundu.



Hamzaoğlu'ndan erken değişiklikler

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, üst üste yenilen gollerin ardından erken oyuncu değişikliklerine gitmek durumunda kaldı.

Galatasaray karşısında 3-0 geriye düşülmesinin ardından Hamzaoğlu, ilk yarının son dakikalarında Musa Nizam ve Danilo'yu oyundan alıp, yerlerine Emre Güral ile Jevtovic'i sahaya sürdü.



Milan'ın üst yöneticisi Han Li, maçı izledi

İtalyan ekibi Milan'ın sahibi ve üst yöneticisi (CEO) David Han Li, Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasını izleyenler arasında yer aldı.

Çinli iş adamı, müsabakayı locadan takip ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile de bir araya geldi.

İş görüşmeleri için İstanbul'da bulunan Han Li'nin, Galatasaray-Antalyaspor maçını izlemek için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiği ve kendisine bir loca ayarlanarak bu isteğinin karşılandığı belirtildi.



Japon taraftarlar tribünde

Yuto Nagatomo'nun transferi sonrası Japon futbolseverlerin Galatasaray'a olan ilgisi artarken, bu durum Antalyaspor karşılaşmasında tribünlere de yansıdı.

Japon gazetecilerin maçlara gelmeye başlamasının ardından Antalyaspor karşılaşmasıyla Japon futbolseverler de Türk Telekom Stadı'nda yerlerini aldı.

Bir grup Japon futbolsever, boyunlarında Galatasaray atkıları, ellerinde ise Japonya bayraklarıyla müsabakayı takip etti.



Statta özel misafirler

Sarı-kırmızılı kulüp, Antalyaspor karşılaşmasında özel misafirlerini Türk Telekom Stadı'nda ağırladı.

Avrasya Özel Çocuklar Derneği bünyesindeki down sendromlu çocuklar ve refakatçi aileleri, Galatasaray Kulübünün davetlisi olarak Antalyaspor karşılaşmasını izledi.

Daha önce Süper Lig'in ilk yarısındaki Demir Grup Sivasspor maçına davet edilen down sendromlu çocuklar, Passolig kartları olmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından stada alınmamıştı.



Tribünlerde yaklaşık 35 bin kişi

Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasına taraftarların ilgisi de yüksek oldu.

Türk Telekom Stadı'nda 33 bin 962 biletli futbolseverin müsabakayı takip ettiği duyuruldu.