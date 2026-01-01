Galatasaray yönetimi rakamı ilk kez telaffuz etti: Osimhen için biçilen değer dudak uçuklattı

Galatasaray'da attığı gollerle rekorları altüst eden Victor Osimhen, yaz transfer sezonunun en çok konuşulan ismi olmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sergilediği muhteşem performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü için birçok dünya devi kulübün Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

ASTRONOMİK TEKLİFLER KAPIDA

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz günlerde 27 yaşına giren yıldız futbolcu için bu sezon sonunda astronomik tekliflerin geleceğini öngörüyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, oyuncunun bonservis bedelini belirlerken dünya futbolundaki güncel transfer piyasasını baz aldı.

Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Galatasaraylı idareciler, Osimhen'in değerini benzer transferlerle kıyasladı. İdareciler yaptıkları açıklamada, "Geçen yaz Liverpool, Alexander Isak için 145 milyon Euro verdi. Wirtz ise 125 milyon Euro'ya transfer oldu. Biz Osimhen’i ederinin çok altında bir rakama aldık. Bu oyuncular için söz konusu paralar ödeniyorsa Osimhen’in gerçek değeri nedir?" ifadelerini kullandı.

EN AZ 150 MİLYON EURO

Yaz döneminde gelecek teklifler konusunda beklentilerini yüksek tutan yönetim, Osimhen için alt limiti belirledi. Yöneticiler, konuyla ilgili olarak, "Başarılı bir sezon geçiriyor ve yazın tahminimiz 100 milyon Euro'nun üstünde tekliflerin gelmesi. Bu konuda bizim öngörümüz de en az 150 milyon Euro" şeklinde konuştu.