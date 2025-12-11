Galatasaray’a kaleden kötü haber: İşte Uğurcan Çakır'ın sahalara döneceği tarih

Deneyimli file bekçisi, oyundan ayrılana kadar oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi mücadelesindeki istatistikleriyle ne kadar formda olduğunu gösteriyordu.

Uğurcan Çakır, bu üç karşılaşmada kalesine gelen 11 şutun 10'unu kurtarmış; toplamda yüzde 73.1 kurtarış yüzdesi yakalamış, 19 kurtarış yapmış, 2 maçta kalesini gole kapamış ve 1 de penaltı çıkarmıştı.