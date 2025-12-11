Galatasaray’a kaleden kötü haber: İşte Uğurcan Çakır'ın sahalara döneceği tarih
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Monaco mücadelesinde penaltı kurtararak dikkatleri üzerine çeken ancak aynı maçta sakatlık yaşayan file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'deki Antalyaspor deplasmanında da takımdaki yerini alamayacak.
Yaşadığı sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle zor günler geçiren takıma, kaleci mevkisinden de beklenmedik kötü bir haber ulaştı.
Fanatik'e göre, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve hayati öneme sahip Monaco deplasmanında sol üst baldırından sakatlanarak oyuna devam edemeyen tecrübeli eldivenin, Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında da görev yapamayacağı açıklandı.
Uğurcan Çakır, sakatlanarak oyundan çıktığı anlara kadar sergilediği performansla adından söz ettirmişti.
Daha önce Liverpool galibiyetinde Devler Ligi'nde haftanın 11'ine giren Milli eldiven, Monaco'ya karşı da olağanüstü bir performans sergileyerek bir de penaltı kurtarışı gerçekleştirmişti.
Ancak talihsiz an, Uğurcan'ın oyundan ayrılmasıyla yaşandı. Kalecinin kenara gelip yerini Günay'a bırakmasının hemen ardından, takım kalesinde golü gördü ve maçı kaybederek Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını zora sokmuş oldu.
Deneyimli file bekçisi, oyundan ayrılana kadar oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi mücadelesindeki istatistikleriyle ne kadar formda olduğunu gösteriyordu.
Uğurcan Çakır, bu üç karşılaşmada kalesine gelen 11 şutun 10'unu kurtarmış; toplamda yüzde 73.1 kurtarış yüzdesi yakalamış, 19 kurtarış yapmış, 2 maçta kalesini gole kapamış ve 1 de penaltı çıkarmıştı.
Sol üst baldırındaki ağrıların devam etmesi sebebiyle Antalya virajında kalede yine Günay görev yapacak.
Tedavisine titizlikle devam edilen milli kaleci Uğurcan Çakır için takımın ve sağlık ekibinin belirlediği ana hedef, ligin ilk yarısının son haftasında oynanacak olan Kasımpaşa deplasmanında formasına kavuşmak.