Galatasaray’a Malmö deplasmanında son dakika şoku!

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, İsveç’te Malmö’ye konuk oldu. Yeni Malmö Stadı’nda oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılılar 24. dakikada Erik Botheim’ın golüyle 1-0 geriye düştü.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Elias Jelert’in golüyle skoru eşitleyen temsilcimiz, 56. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 2-1 öne geçti. Ancak 90+2. dakikada Sergio Pena’nın attığı golle üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

NAMAĞLUP ÜNVANINI KORUDU

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Puanını 12’ye çıkararak namağlup yükseldi. Malmö ise puanını 4’e çıkardı.

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde evindeki etkili performansını deplasman maçlarına yansıtmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında çıktığı üç deplasman maçından da beraberlikle döndü. RFS (1-1), AZ Alkmaar (1-1) ve son olarak Malmö (2-2) maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayamayan Galatasaray, buna karşın sahasında PAOK, Elfsborg ve Tottenham’ı yenerek puanını yükseltti.

İLK GOLÜ YEMEK ALIŞKANLIK OLDU

Galatasaray, son 4 resmi maçında rakiplerinden ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı. AZ Alkmaar, Eyüpspor, Sivasspor ve Malmö maçlarını geriden gelmesine rağmen 1 galibiyet ve 3 beraberlikle tamamladı.

SON YENİLGİ AĞUSTOS’TA

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa arenasında çıktığı son 18 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, son yenilgisini 27 Ağustos’ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a karşı almıştı. Bu tarihten sonra hız kesmeyen “Cimbom”, 13 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde de etkili bir grafik çizen Galatasaray, son 20 maçının 18’inde rakiplerine geçit vermedi. Bu süreçte 9 galibiyet ve 9 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 2 kez mağlup oldu. 2021-22 sezonundan bu yana Avrupa’da “Kupa 2”de istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray, yeni sezonda da bu başarıyı sürdürüyor.

UEFA AVRUPA LİGİNDE 100. MAÇ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Kulübün Avrupa’daki 100. maçı, İsveç temsilcisi Malmö karşısında oynandı. Sarı-kırmızılılar, bu 100 maçta 40 galibiyet, 34 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı.

Galatasaray bu süreçte rakip fileleri 161 kez havalandırırken kalesinde 130 gol gördü.

JELERT’TEN İLK GOL SEVİNCİ

Galatasaray’ın sezon başında Danimarka’nın Kopenhag takımından transfer ettiği Elias Jelert, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Malmö maçının 43. dakikasında ağları sarsan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, böylece Galatasaray kariyerindeki gol sayısını açtı. Jelert, bu sezon Süper Lig’de 12, Avrupa kupalarında ise 6 maça çıktı.

YUNUS AKGÜN DURDURULAMIYOR

Galatasaray’ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi’nde müthiş bir performans sergilemeye devam ediyor. 6 maçta 5 gol kaydeden Yunus, bu sezon Avrupa’daki en etkili oyuncular arasında yer alıyor. İlk 4 maçta birer gol atan 24 yaşındaki futbolcu, AZ Alkmaar maçında sessiz kalmasına rağmen Malmö karşılaşmasında fileleri bir kez daha havalandırarak serisini sürdürdü. Yunus, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon 5, toplamda ise 8 gol atarak Galatasaray’ın hücum gücüne büyük katkı sağladı.

SANCHEZ’İN SAKATLIĞI ENDİŞE YARATTI

Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Malmö maçının 30. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Tecrübeli stoper, 32. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.Bu değişiklikle Galatasaray, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu’dan oluşan üçlü savunma düzenine geçti.

Sanchez’in durumu maç sonrası yapılacak kontrollerle netlik kazanacak.

“MAÇA İYİ BAŞLAMADIK, SONUNU DA İYİ OYNAMADIK”

Yeni Malmö Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, maçın başlangıcından son anına kadar birçok sorunla karşılaştıklarını dile getirdi:

“Maça iyi başlamadık, sonunu da iyi oynamadık. Maçın sonunda kadro genişliğimizin olmamasının sıkıntısını yaşadık. Sakatlıkların arttığı, maç temposunun yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bugün Sanchez sakatlandı, Jelert ise yorgunluk nedeniyle değişiklik istedi.”

Buruk, eksik kadroyla mücadele ettikleri bu dönemde bazı oyuncuların uzun süre sahada kaldığını ve bunun performanslarını etkilediğini belirtti.

Galatasaray’ın son dakikalarda skoru korumakta zorlandığını ifade eden Buruk, şunları söyledi:

“Bizim oyun stilimizin dışında çok geri çekildik. Top bize geçtiğinde daha iyi çıkabilirdik. Ancak skoru koruma çabası içindeydik ve bunda başarılı olamadık. Oyuncu değişikliği seçeneklerimizin kısıtlı olması da maçı etkiledi.”

Buruk, Avrupa Ligi’nde namağlup şekilde 12 puanla devam ettiklerini ve bir sonraki maçta ilk 8’e kalmayı hedeflediklerini belirtti. Sakatlıkların takım üzerindeki etkisinden de bahseden Buruk, oyuncularının üzerindeki yükün fazla olduğunu vurguladı: “Şu anda 7-8 sakat oyuncumuz var. Bu kadar yoğun bir tempoda, özellikle Sivas’tan buraya gelmek gibi iklim değişiklikleri de oyuncularımızı etkiliyor. Rotasyon yapacak durumda değiliz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler.” dedi.

“ZİYECH’İN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHEM YOK”

Mücadelenin son anlarında oyuna giren Hakim Ziyech’in performansına da değinen Buruk, oyuncusunu savundu: “Ziyech’in elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığından eminim. Sonradan oyuna girmek kolay değil. İkinci golde savunmada daha iyi olabilirdik ama burada sadece Ziyech’i suçlamak yanlış olur. O kısa sürede iyi niyetle katkı sağlamak için elinden geleni yaptı.” ifadelerini kullandı.

