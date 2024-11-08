Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında İstanbul'da Tottenham ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükselten Galatasaray'a yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den ise kötü haber geldi.

Mücadelenin 81. dakikasında kaleci Fraser Forster'a baskıya giden Icardi, ters basarak yerde kalmıştı. Sağ dizini gösteren 31 yaşındaki santrfor, sahayı sedyeyle terk etmişti.

Tottenham müsabakasının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray A Takımı Doktoru Yener İnce, "Çok yüksek tempoda maç oynuyoruz. Osimhen, yorulduğu için oyundan çıktı. Yarın Mauro Icardi için MR çekeceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var mı bilemiyoruz. Çok ortada bir durum. Ağrısı çok. İlk tedavisini yaptık. Yarın sabah MR çekeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

MAURO ICARDI SEZONU KAPATTI

Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanarak oyundan ayrılan Mauro Icardi için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan Icardi'nin sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin sezonu kapattığı belirtiliyor.