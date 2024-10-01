Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Sakatlığıyla ilgili açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'a yıldız golcüsü Victor Osimhen'den kötü haber geldi.

Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ilk yarısının son dakikalarında sakatlanmış ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Sarı-kırmızılılardan Osimhen'in sakatlığıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in kontrollerinde sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılardan Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.