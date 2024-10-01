Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Sakatlığıyla ilgili açıklama geldi

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Sakatlığıyla ilgili açıklama geldi
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'a yıldız golcüsü Victor Osimhen'den kötü haber geldi.

Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ilk yarısının son dakikalarında sakatlanmış ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Sakatlığıyla ilgili açıklama geldi - Resim : 1

Sarı-kırmızılılardan Osimhen'in sakatlığıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in kontrollerinde sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılılardan Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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