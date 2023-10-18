Galatasaray'a Premier Lig'den Orta Saha! Ocak Ayında Youri Tielemans İçin Harekete Geçilecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde 2. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag'la berabere kalırken, Manchester United'ı deplasmanda devirdi. Galatasaray, bu sezon kadrosuna önemli yıldızları renklerine bağladı.

Youri Tielemans İçin Harekete Geçilecek

Icardi, Zaha, Ndombele, Tete gibi yıldızların yanına yeni bir oyuncuyu katmak için çalışmalar başladı.

Cimbom, sezon başında da istediği Youri Tielemans'ı ocak ayında transfer etmenin planlarını yapıyor. 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için ilk temas kuruldu. Galatasaray'ın transfer girişimi İngiliz basınında da yer aldı.

Emery İle Sorun Yaşıyor

Tielemans, Aston Villa'da yeterli süre alamadığı için teknik direktör Unai Emery'le sorun yaşıyor. Belçikalı orta saha, daha fazla oynamak istediği için takımdan ayrılmak istiyor.

Tielemans'ın kiralık da olsa Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Yönetim, yıldız futbolcu için şartları zorlayacak. Youri Tielemans, sezon başında Leicester'den Aston Villa'ya transfer oldu. Forma giydiği 13 maçın sadece 4'ünde ilk 11 başlayabildi. 26 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.