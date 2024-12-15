Galatasaray’a sakat oyunculardan iyi haber

Bugün yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcılarının yönetimindeki antrenmanda futbolcular, fiziksel hazırlıklarını tamamlayarak zorlu maça hazır hale gelmeye çalıştı. Antrenman, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Bu bölümde oyuncular, pas oyununu geliştirmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Antrenmanın son bölümünde ise takım, Trabzonspor karşısında sahada uygulayacakları taktiksel oyun planına odaklandı.

FORMA GİYİP GİYMEYECEKLERİNE YARIN KARAR VERİLECEK

Galatasaray’da uzun süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Victor Osimhen, bugün yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İki oyuncunun Trabzonspor karşısında forma giyip giymeyeceğine ise, teknik ekip tarafından yapılacak son değerlendirmelerin ardından karar verilecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DURUMU

Antrenmana katılan diğer oyunculardan Barış Alper Yılmaz ise bireysel programına devam etti. Yılmaz, sakatlık sonrası tam olarak iyileşmediği için takımdan ayrı olarak çalıştı.