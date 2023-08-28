Galatasaray'a Şampiyonlar ligi hediyesi: Veratti

Galatasaray transferde sessiz ama derinden operasyonlara devam ediyor. Son dönemde stoper ve orta saha üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekibin ön libero adayları arasında Marco Verratti başı çekiyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar ligi hediyesi: Veratti
Galatasaray'a Şampiyonlar ligi hediyesi: Veratti
Editör: Nihat Çarboğa
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PSG'de kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncuya, Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu belirtilirken, Verratti'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, başarılı orta sahanın transferi için Galatasaray'ın görüşmeleri hızlandırdığını duyurdu.

İki kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama ve sonraki satıştan yüzde için pazarlık yaptığı kaydedildi.

Galatasaray'a Şampiyonlar ligi hediyesi: Veratti - Resim : 1

PSG'NİN GALATASARAY ÇEKİNCESİ

Galatasaray yönetimi, kesin satın alma opsiyonu düşünmüyor. 3 milyon euro kiralama bedeli ödemeye hazır. Ayrıca Icardi de olduğu gibi Verratti'nin de maaşının bir kısmını karşılayacak. PSG ise Mauro Icardi'de yaptığı hataya düşmekten korkuyor.

Verratti'nin de Icardi gibi Galatasaray ve İstanbul'a aşık olup kendilerini bir sözleşmeye zorlama ihtimali üzerinde duruyor. Bu yüzden sözleşmeye kesinlikle bir zorunlu satın alma eklemek istiyor.

Pazarlıkların kısa bir süre içinde mutlu sonla bitmesi ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını Marco Verratti ile taçlandırması bekleniyor.

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OYUNCU DİRENİYOR

Verratti'ye Suudi Arabistan ekiplerinden de teklifler geliyor. Özellikle de Katar ekibi El-Arabi öne çıktı. Hatta Arapların, PSG ile anlaştığı belirtiliyor. Ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ön liberonun Katar'a sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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