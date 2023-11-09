Galatasaray'a Sürpriz Sol Bek: Bartlomiej Wdowik! Sarı-Kırmızılıların Sol Bek Arayışı Sürüyor

4 maç daha oynaması halinde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan Angelino'dan memnun olmayan, Kazımcan'dan da beklenen verimi alamayan Galatasaray'da sol bek arayışı var.

Galatasaray'a Sürpriz Sol Bek: Bartlomiej Wdowik! Sarı-Kırmızılıların Sol Bek Arayışı Sürüyor
Galatasaray'a Sürpriz Sol Bek: Bartlomiej Wdowik! Sarı-Kırmızılıların Sol Bek Arayışı Sürüyor
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Sarı-Kırmızılılar, uygun bir opsiyon ortaya çıkması durumunda ara transferde savunmanın solunu güçlendirmeye çalışacak. Özellikle Angelino'nun mevcut durumuyla ilgili henüz bir karara varılamaması, oyuncunun tekrar satılması veya kiralık gönderilmesi gibi ihtimalleri de ortaya çıkardı. Aslan'ın hocası Okan Buruk hem hücumda daha etkili hem de savunması dengeli bir sol bekle çalışmak istiyor.

Galatasaray'a Sürpriz Sol Bek: Bartlomiej Wdowik! Sarı-Kırmızılıların Sol Bek Arayışı Sürüyor - Resim : 1

Bir Süre Daha İzlenecek

Scout ekibinin bu özelliklere sahip genç oyuncular arasında önerdiği bir isim, Buruk'un dikkatini çekmiş durumda. Polonya'nın Jagiellonia takımında forma giyen 23 yaşındaki Bartlomiej Wdowik, sol bekte görev yapmasına rağmen bu sezon 14 lig maçında tam 8 gol ve 2 asiste imza attı. Polonya Milli Takımı formasını giymeye de hazırlanan, müthiş sol ayağı ve attığı frikik golleriyle dikkat çeken genç oyuncuyu, Sarı-Kırmızılılar bir süre daha takip ettikten sonra transfer görüşmelerini başlatmayı planlıyor.

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