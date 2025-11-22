Galatasaray’da 100. maçına çıkan Mauro Icardi'ye plaket verildi

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor karşılaşmasıyla ulaştığı 100 resmi maçlık kilometre taşı için, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde RAMS Park'ta özel bir plaket töreniyle onurlandırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray’da 100. maçına çıkan Mauro Icardi'ye plaket verildi
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray'da, müsabaka başlamadan hemen önce dikkat çekici bir an yaşandı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye, kulüpteki 100. resmi maçına ulaşması sebebiyle bir plaket sunumu gerçekleştirildi.

Deneyimli forvet oyuncusu, Galatasaray formasıyla 100. resmi mücadelesine Süper Lig'in 11. haftasında, yine RAMS Park'ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkmıştı. Bu önemli başarının ödüllendirilmesi, Gençlerbirliği maçının öncesindeki seremoni sırasında yapıldı.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN ÖZEL TAKDİM

Tören kapsamında, Mauro Icardi'ye özel olarak hazırlanan plaket, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından saha kenarında takdim edildi. Başkan Özbek, plaketin yanı sıra üzerinde "100" rakamı bulunan sarı-kırmızılı özel bir forma da Arjantinli yıldıza hediye etti.

Plaket takdimi anlarında, stadyum hoparlörlerinden popüler şarkıcı Simge'nin seslendirdiği "Aşkın olayım" şarkısı çalmaya başladı. Bu özel atmosfere eşlik eden sarı-kırmızılı taraftarlar da, Icardi'ye güçlü alkışlarıyla büyük bir destek göstererek bu anlamlı kutlamaya katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Mauro Icardi
