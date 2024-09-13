Galatasaray'da bir ayrılık daha! Kiralık olarak başka takıma gitti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ali Turap Bülbül'ün Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Kiralık olarak başka takıma gitti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılr, kadrosuna yeni takviyeler yapmaya çalışırken bir yandan da takımdan ayrılan futbolcular netleşiyor.

Galatasaray'da son olarak bir ayrılık daha yaşandı. Kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ali Turap Bülbül'ün Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'a kiralandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül'ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray transfer Ali Turap Bülbül
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