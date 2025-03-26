Galatasaray'da dev transfer harekatı! İki dünya yıldızıyla söz kesiliyor
Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Yönetim, iki büyük yıldızla şimdiden söz kesmeye hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki flaş isimler!
Galatasaray, orta saha hattına üst düzey bir lider katmak için harekete geçti.
Fanatik'e göre, listenin başındaki isim ise Manchester City'nin deneyimli oyuncusu İlkay Gündoğan.
Premier Lig ekibinde geleceği belirsiz olan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni sezonda bonservissiz olarak Galatasaray’a katılabilir. Çocukluğundan beri koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay, Cim Bom’un Şampiyonlar Ligi projesine sıcak bakıyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Galatasaraylı yöneticiler, İlkay Gündoğan ve menajeriyle temaslara başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun Manchester City ile yollarını resmen ayırmasını bekliyor.
Pep Guardiola’nın vereceği son karara göre İlkay, önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyebilir.
İKİNCİ BOMBA: ALİSSON BECKER
Galatasaray, kaleci transferinde de büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan yönetim, dünya futbolunun en önemli kalecilerinden biri olan Alisson Becker için kolları sıvadı.
Liverpool’da ikinci kaleci konumuna düşen 32 yaşındaki Brezilyalı eldiven, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
Bu noktada devreye giren Galatasaray, yıldız kaleciyi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
TAFFAREL’DEN TAM DESTEK!
Brezilya Milli Takımı ve Liverpool’un kaleci antrenörü olan Taffarel, Alisson Becker’in Galatasaray’a transferine sıcak bakıyor. Taffarel’in, Alisson’a Galatasaray’a gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ve transferde önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.