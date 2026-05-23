Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi: "Daha iyisini yapacağız"

Sarı-kırmızılı kulübün üyeleri yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gitti. Süreci tek aday olarak yürüten mevcut başkan Dursun Özbek, oyların sayılmasının ardından yeniden göreve getirildi. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Özbek, kulübün geleceğine yönelik hedeflerini genel kurul üyeleriyle paylaştı.

TEK ADAYLI SEÇİM DAHA FAZLA SORUMLULUK YÜKLEDİ

Kongreyi bir "demokrasi şöleni" olarak nitelendiren Özbek, genel kurul üyelerine, divan heyetine, ailesine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada olup Galatasaray'ımızın yanında olan üyelere teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine ve divan başkanına gösterdikleri çaba ve çalışma için teşekkür ediyorum. Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Verdiğiniz mesajı aldık. Devam edeceğiz. Şimdi daha iyisini yapacağız. Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için arkadaşlarımla tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız sevgili dostlar."

Genel kurul üyelerine hitabını tamamlayan Özbek, konuşmasının ardından yeni dönemde birlikte görev yapacağı yönetim kurulu üyelerini sahneye davet etti. Özbek ve yeni yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarına birlikte poz vererek seçimli olağan genel kurulu tamamladı.