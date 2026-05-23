Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi: "Daha iyisini yapacağız"

Galatasaray Kulübünün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Dursun Özbek, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi: "Daha iyisini yapacağız"
Yayınlanma:

Sarı-kırmızılı kulübün üyeleri yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gitti. Süreci tek aday olarak yürüten mevcut başkan Dursun Özbek, oyların sayılmasının ardından yeniden göreve getirildi. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye gelen Özbek, kulübün geleceğine yönelik hedeflerini genel kurul üyeleriyle paylaştı.

TEK ADAYLI SEÇİM DAHA FAZLA SORUMLULUK YÜKLEDİ

Kongreyi bir "demokrasi şöleni" olarak nitelendiren Özbek, genel kurul üyelerine, divan heyetine, ailesine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada olup Galatasaray'ımızın yanında olan üyelere teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine ve divan başkanına gösterdikleri çaba ve çalışma için teşekkür ediyorum. Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Verdiğiniz mesajı aldık. Devam edeceğiz. Şimdi daha iyisini yapacağız. Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için arkadaşlarımla tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız sevgili dostlar."

Genel kurul üyelerine hitabını tamamlayan Özbek, konuşmasının ardından yeni dönemde birlikte görev yapacağı yönetim kurulu üyelerini sahneye davet etti. Özbek ve yeni yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarına birlikte poz vererek seçimli olağan genel kurulu tamamladı.

CHP 38. Kurultay soruşturmasında yeni gelişme: 11 şüpheli tutuklamaya sevk edildiCHP 38. Kurultay soruşturmasında yeni gelişme: 11 şüpheli tutuklamaya sevk edildiGündem
Uzman psikolog uyardı: Kurban kesimi çocuklara nasıl anlatılmalı?Uzman psikolog uyardı: Kurban kesimi çocuklara nasıl anlatılmalı?Sağlık
Galatasaray Dursun Özbek
Günün Manşetleri
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
Kurban Bayramı tatili için 1506 ek uçak seferi planlandı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı
955 milyon liralık vurgunda yeni gelişme!
Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Alacak verecek meselesi kanlı bitti Alacak verecek meselesi kanlı bitti
BİM'de teknoloji fırsatı! Pazartesi günü mağazalara akın edecekler BİM'de teknoloji fırsatı! Pazartesi günü mağazalara akın edecekler
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?