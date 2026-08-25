Galatasaray’da Ermedin Demirovic transferinde yeni gelişme! Kararını değiştirdi

Daha önceki haberlerde, Galatasaray'ın Stuttgart'a sunduğu ilk teklifin Alman kulübü tarafından geri çevrildiği ifade edilmişti. Demirovic'i 2024 yazında Augsburg'dan 23 milyon euro karşılığında transfer eden Stuttgart'ın, oyuncu için 20 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedilmişti.