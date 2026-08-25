Galatasaray’da Ermedin Demirovic transferinde yeni gelişme! Kararını değiştirdi
Galatasaray'ın hücum hattı için transfer listesine aldığı Ermedin Demirovic cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Bild'in haberine göre Ermedin Demirovic, kendisine ilgi gösteren Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi.
Bazı kaynaklarda oyuncuyla anlaşmaya varıldığı ileri sürülse de deneyimli forvetin, yaz transfer döneminin ardından da Stuttgart forması giymeyi planladığı aktarıldı.
Demirovic'in aldığı bu kararla birlikte, kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerinin ilerleme ihtimalinin de önemli ölçüde azaldığı belirtildi.
Daha önceki haberlerde, Galatasaray'ın Stuttgart'a sunduğu ilk teklifin Alman kulübü tarafından geri çevrildiği ifade edilmişti. Demirovic'i 2024 yazında Augsburg'dan 23 milyon euro karşılığında transfer eden Stuttgart'ın, oyuncu için 20 milyon euroyu aşan bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedilmişti.
Görüşmelerin bir sonuca ulaşmaması ihtimaline karşı, kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu içeren alternatif bir teklifin de gündemde tutulduğu bildirilmişti.
Hamburg doğumlu futbolcunun Stuttgart ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Alman ekibinde çıktığı 87 maçta 32 gol, 11 asistlik katkı sağlayan Demirovic, kulüp kariyeri boyunca Augsburg, Freiburg, St. Gallen, Sochaux, Almería ve Alavés formalarını da giydi. Santrafor, toplam 370 maçta 127 gol atarken 61 asist de üretti.