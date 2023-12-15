Galatasaray'da Fesih Kararı: Angelino!

19 maçta görev alan ve ne hücumda ne de savunmada etkili olabilen 26 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedilecek.

Angelino'ya yurt dışından talipler olduğu ve Leipzig'in oyuncuyu tekrar bir başka takıma göndereceği belirtildi.

Bir Daha Oynamayacak

Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, bir daha Galatasaray forması giymeyecek.

Özbek: "Sol Bek Alacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Konuyla ilgili çalışmalara başladık. Sol bek ihtiyacımız var. En kısa sürede halledeceğiz" açıklamasını yaptı.

1475 Dakikada 1 Gol, 1 Asistlik Katkı Verdi

Sol bek sorununa çözüm olarak transfer edilen Angelino performansıyla, Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı. Kopenhag'da yenen golde de kademe hatası yaparak son şansını da kullanamayan İspanyol oyuncu, Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 5 maçta görev yaptı. Toplamda 1475 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.