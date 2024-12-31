Galatasaray'da flaş ayrılık! Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, takımın başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'da flaş ayrılık! Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda sıcak bir gelişme yaşandı. Takımın başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile yollar ayrıldı.

Flaş ayrılıkla ilgili sarı-kırmızılılardan açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamada, "Hernandez’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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