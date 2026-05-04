Galatasaray’da Günay Güvenç gidiyor mu? Yerine gelecek adaylar belli oldu

Galatasaray'da Samsunspor maçında kırmızı kart gören ve Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği mağlubiyetinde taraftarın tepkisiyle karşılaşan Günay Güvenç ile yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, sezon sonu transfer çalışmaları kapsamında kaleci rotasyonunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Performansı tartışılan ve son maçlarda sahada yaşadığı olaylarla gündeme gelen Günay Güvenç'in takımdan ayrılması planlanıyor.

Günay Güvenç, sahada üst üste yaşadığı zorlukların ardından kulüpteki geleceğini tehlikeye attı. 34 yaşındaki deneyimli kaleci, Samsunspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada eksik bıraktı.

Bu kırılma anından önce, sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne elendiği müsabakada da tribünlerin protestosuyla karşılaştı. Taraftarlardan gelen ıslıklara dayanamayan file bekçisi, o karşılaşmada sahada gözyaşlarına hakim olamamıştı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Günay Güvenç'in Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak geride kalan haftalarda yaşanan krizlerin ardından, yönetimin sezon biter bitmez tecrübeli oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracağı belirtiliyor.

LİSTEDE İKİ ÖNEMLİ HEDEF VAR

Günay'ın ayrılık sürecinin netleşmesiyle birlikte Galatasaray Yönetimi, kaleci mevkisi için belirlediği iki aday üzerine yoğunlaştı.

Gündeme gelen ilk isim Başakşehir'in kalesini koruyan Muhammed Şengezer.

Yönetimin masasında duran alternatif isim ise Konyaspor'un genç yeteneği Deniz Ertaş.

Galatasaray transfer