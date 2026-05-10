Galatasaray'da İcardi bilmecesi: Herkes 'gidecek' gözüyle bakarken...

Galatasaray’ın üst üste dördüncü şampiyonluğunun ardından takımın sembol ismi Mauro Icardi, kapsamlı bir açıklama yayımladı. Şampiyonluk maçında yaptığı asistle başarının mimarlarından olan yıldız oyuncu, eleştirilere rakamlarla yanıt verirken taraftara olan bağlılığını vurguladı.

"ŞİŞMAN, BİTMİŞ, SAKAT DEDİLER"

Icardi, son dört yıllık süreçte kendisine yönelik yapılan fiziksel ve form durumuna dair eleştirileri hatırlattı. Yıldız futbolcu, performansına dair şüphe duyanlara şu ifadelerle karşılık verdi:

“Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Şişman olduğumu, zayıf olduğumu. Bitmiş olduğumu, sakat olduğumu, formda olmadığımı ya da artık aynı kişi olmadığımı.”

İSTATİSTİKLERE VURGU YAPTI

Eleştirilerin ötesinde sahadaki verilerin gerçeği yansıttığını savunan Icardi, "Belki de haklılar… ama rakamlar ve istatistikler kendini açıkça gösteriyor. Sizleri onları görmeye davet ediyorum" dedi. Zor anlarda sorumluluk almanın önemine değinen oyuncu, her gün yeni bir "itibarsızlaştırma" çabasıyla karşılaştığını ancak zamanın herkesi hak ettiği yere koyduğunu belirtti.

YENİ SÖZLEŞME İHTİMALİ?

Sözleşme durumu belirsizliğini koruyan ve sezon sonunda ayrılacağı iddia edilen Icardi’nin mesajındaki bir detay, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Özellikle zor günlerde yanında olanlara teşekkür eden Icardi'nin şu sözleri, İstanbul'da kalmaya devam edeceği şeklinde yorumlandı:

“Bana inanmaktan, şarkı söylemekten, destek olmaktan ve en zor anlarda bile beni savunmaktan vazgeçmeyenlere teşekkürler”

Yıldız futbolcu, paylaşımını kulübün geleceğine dair iddialı bir hedefle noktaladı: “Galatasaray zaten büyük, ama onu daha da büyüteceğiz.”

MAURO ICARDİ’NİN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

"Artık sadece kupalardan ibaret olmayan 4 yıl üst üste. Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Şişman olduğumu, zayıf olduğumu. Bitmiş olduğumu, sakat olduğumu, formda olmadığımı ya da artık aynı kişi olmadığımı.

Belki de haklılar… ama rakamlar ve istatistikler kendini açıkça gösteriyor. Sizleri onları görmeye davet ediyorum. Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, satmak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan. Ama zaman her şeyi ve herkesi yerine koyar. Ve işler zorlaştığında, baskı geldiğinde ve gerçekten sahneye çıkmak gerektiğinde… Sadece birkaç kişi hikâyeyi değiştirme kapasitesine sahiptir. Bir kez daha “yapamaz” denileni şampiyonluğa çevirdik.

Bir kez daha dahi, takımın en çok ihtiyacı olduğu anda ortaya çıkıp sihrini gösterdi. Ama her şeyin ötesinde, teşekkürler size. Herkese değil… bana inanmaktan, şarkı söylemekten, destek olmaktan ve en zor anlarda bile beni savunmaktan vazgeçmeyenlere.

Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, uydurulan herhangi bir yalandan daha değerli. Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle açıklanamaz. Ve büyüklerin saygısı ve hayranlığı da verilmez… kazanılır, gerçek ve samimidir. Tarihimize bir kupa daha. Çünkü her zaman dediğim gibi… “Galatasaray zaten büyük, ama onu daha da büyüteceğiz.”