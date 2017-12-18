Galatasaray, teknik direktör Igur Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde teknik kadronun bulunduğu sayfaya ulaşılamıyor

Galatasaray'da Igur Tudor dönemi sona erdi.



Galatasaray yönetimi, teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırma kararı aldı.



beIN SPORTS'ta yer alan habere göre, bugün öğle saatlerinde Dursun Özbek, Igor Tudor'un avukatlarıyla bir araya gelecek ve karşılıklı anlaşarak yollar ayrılacak.



Galatasaray'da Tudor dönemi yardımcılarıyla birlikte bugün itibari ile sona erecek.



Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar olacak.



'SAYFA BULUNAMADI' HATASI



Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Galatasaray yönetiminin teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırırken Galatasaray'ın resmi internet sitesi olan galatasaray.org'da teknik kadro sayfasına ulaşım sağlanamıyor.







Resmi sitede yaşanan bu durum, Hırvat teknik adamla ayrılığın resmileştiği ve Tudor'un isminin teknik heyet kısmında çıkarılması için çalışma yapıldı şeklinde yorumlandı.



IGOR TUDOR'UN KARNESİ



Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilen Galatasaray'da, teknik direktör Igor Tudor'un dış saha maçlarında yüzü gülmüyor.



Süper Lig'de rakip sahalarda oynadığı son 4 müsabakayı yitiren Galatasaray'da geleceği tartışılan Hırvat teknik adam, kariyerindeki deplasman maçlarının büyük bölümünde puan kayıplarıyla karşılaştı.



Ülkesi Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinde 2012-2013 sezonunun son bölümünde teknik direktörlüğe başlayan Igor Tudor, daha sonra Yunan ekibi PAOK ile Kardemir Karabükspor'da görev aldıktan sonra Galatasaray'ın başına geçti.



Teknik direktörlük kariyerinde 6. sezonunu geçiren 39 yaşındaki Tudor, Hajduk Split, PAOK, Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ın başında çıktığı 89 resmi deplasman maçının 61'inde puan kaybı yaşadı.



Hajduk Split, Tudor idaresinde 2012-2013 sezonunda çıktığı 4 deplasman maçının 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti. Tudor ile 2013-2014 sezonunda konuk olarak mücadele ettiği 23 karşılaşmadan 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Hırvat ekibi, 2014-2015 sezonunda ise 13 dış saha müsabakasının 7'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.



Igor Tudor'un 2015-2016 sezonunda başına geçtiği Yunanistan ekibi PAOK ise Hırvat teknik adam yönetiminde oynadığı 22 deplasman maçında 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.



Kardemir Karabükspor, geçen sezon başında göreve başlayan Tudor idaresinde oynadığı 10 resmi deplasman maçının sadece birini kazandı, birinde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu.



Galatasaray 17 maçın 8'ini kaybetti



Galatasaray, geçen sezonun 21. haftasında göreve başlayan Igor Tudor yönetiminde çıktığı deplasman maçlarının büyük bölümünde puan kaybetti.



Sarı-kırmızılı takım, Hırvat teknik adam idaresinde rakip sahalarda oynadığı 17 maçın 7'sini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu.



Hırvat teknik adamın takımı, Süper Lig'deki 15 deplasman müsabakasından 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.



Galatasaray, Tudor yönetiminde UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda dış sahada oynadığı birer karşılaşmada ise rakiplerine yenildi.



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