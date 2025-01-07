Galatasaray'da iki imza birden

Galatasaray, genç futbolcular Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt ile yeni sözleşme imzaladı. Her iki futbolcunun sözleşmeleri de 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'da iki imza birden
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadrosundaki oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, genç futbolcular Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Açıklamada, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ile 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt'un sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu.

İki futbolcunun da sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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