Galatasaray'da iki imza birden

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadrosundaki oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, genç futbolcular Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Açıklamada, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ile 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt'un sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu.

İki futbolcunun da sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt’un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/aJEVy3Du3a — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 7, 2025