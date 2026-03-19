Galatasaray'da korkutan sakatlık: Noa Lang'ın parmağı koptu

Galatasaray’ın Liverpool’a 4-0 yenildiği maçta Noa Lang sakatlanarak oyundan çıktı. Hollandalı oyuncunun parmağının koptuğu öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, Liverpool’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Szoboszlai, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Gravenberch ve 62. dakikada Salah kaydetti.

İlk yarıda sakatlanan Victor Osimhen’in yerine ikinci yarının başında oyuna dahil olan Noa Lang, karşılaşmanın 80. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

PARMAĞI KOPTU

Atağa çıkarken çizgide ayağı kayan Hollandalı oyuncu, hızla reklam panolarına çarptı. Çarpmanın ardından Lang’ın eli kanlar içinde kaldı ve oyuna devam edemedi.

Sahada tedavi edilen Noa Lang sedyeyle kenara alınırken, yerine Mauro Icardi oyuna girdi.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Galatasaray sağlık heyeti oyuncunun parmağının koptuğunu açıkladı.

Noa Lang’ın iki reklam panosunun arasına parmağının sıkıştığı ve cerrahi operasyon geçireceği öğrenildi.

