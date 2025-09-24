Galatasaray'da lisanssız ürün skandalı: Futbolcuların haberi olmadan izinsiz çekim yapıldı

Galatasaray’ın gurbetçi futbolcuları Eyüp Aydın, Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu’nun rol aldığı çekimler, kulübün resmi onayı olmadan gerçekleştirildi. Zizou markasının koleksiyon tanıtımı için yapılan çekimlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki geldi.

Kulübün resmi lisanslı ürünleri dışında yapılan bu tanıtım, hem marka değerini zedeledi hem de gelir kaybı riskini gündeme getirdi.

GALATASARAY KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray yönetimi yaşanan gelişmeler üzerine sert bir açıklama yaptı. Resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bugün, http://zizou.eu hesabında yer alan ve futbolcularımızın kullanıldığı ürün tanıtımı, kulübümüzden ve oyuncularımızdan izinsiz şekilde çekilip paylaşılmıştır. İlgili firma adına çekimi gerçekleştiren kişi, oyuncumuz Eyüp Aydın’ın misafiri olarak tesisimize 22 Ağustos 2025 saat 11.00’de tesisimize gelmiştir. Çekimde fotoğrafları bulunan futbolcularımız Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu’nun fotoğraf çekimi de oyuncularımızın bilgisi dışında habersiz şekilde yapılmıştır. Söz konusu firma hakkında kulübümüz gerekli hukuki işlemleri başlatmıştır.”