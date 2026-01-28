Galatasaray'da orta saha harekatı! İşte masadaki 4 dev isim...
Sarı-kırmızılı camiada nefesler tutuldu, gözler ara transfer döneminin en kritik hamlesi olan orta saha takviyesine çevrildi. Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk’un raporuyla rotayı doğrudan Avrupa’nın devlerine kırdı.
Galatasaray’da transfer gündemi ısınıyor. Sarı-kırmızılı idareciler, teknik heyetin talepleri ve kulübün mali dengeleri arasında mekik dokurken, orta saha için yol haritası netleşti.
Trabzonspor’un Christ Inao Oulaï için istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu transfer iptal edildi. Yönetim, vakit kaybetmeden Okan Buruk’un işaret ettiği diğer yıldızlara yöneldi.
LİSTE BAŞI PAPE GUEYE
Gazeteci Burhan Can Terzi’nin haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk, transfer listesinde önceliği Villarreal forması giyen Pape Gueye’ye verdi. Ancak bu dev transferin önünde ciddi bir maliyet engeli bulunuyor.
Başkan Dursun Özbek’in, toplam maliyeti 40 milyon avro seviyesini bulan bu operasyona onay vermesinin zor olduğu belirtiliyor.
Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşayan ve finaldeki golüyle kupayı getiren Gueye, 20 milyon avroluk piyasa değeriyle dikkat çekiyor. 2028’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için pazarlıklar çetin geçiyor.
Gueye transferinin zora girmesi ihtimaline karşı Galatasaray, gözünü İngiltere’ye dikti. Manchester United’ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte için "kiralama formülü" masada duruyor.
Kariyerinde toplam 143 milyon avro bonservis ödenen ve Sporting ile PSG dönemlerinde fırtına gibi esen Ugarte’nin güncel piyasa değeri 30 milyon avro.
Listeki bir diğer heyecan verici isim ise Tottenham Hotspur’dan Yves Bissouma.
Lille ve Brighton performanslarıyla Premier Lig’e damga vuran, ancak bu sezon sakatlık kabusu yaşayan Malili oyuncu, son haftalarda sahalara dönüş yaptı.
RAPHAEL ONYEDIKA
Sarı-kırmızılı yönetim, listedeki bu üst düzey hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda rotayı Belçika’ya kıracak.
Club Brugge formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Raphael Onyedika, alternatiflerin başında geliyor. Nijeryalı orta saha için konuşulan bonservis bedeli ise 10–15 milyon avro bandında.