Galatasaray'da orta saha harekatı! İşte masadaki 4 dev isim...

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşayan ve finaldeki golüyle kupayı getiren Gueye, 20 milyon avroluk piyasa değeriyle dikkat çekiyor. 2028’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için pazarlıklar çetin geçiyor.