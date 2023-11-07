Galatasaray'da Orta Sahaya Sürpriz İsim! Sarı-Kırmızılılarda Hedef Albert Gronbaek
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son zamanlarında aldığı Tanguy Ndombele'den bir türlü istediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde o bölgeye yeni bir oyuncu transfer etmek istiyor. Hedeflerden biride son zamanlarda gündeme gelen Albert Gronbaek.
Tanguy Ndombele'den istediği verimi alamayan Galatasaray, orta saha için yeni arayışlara başladı.Gelen haberlere göre görüşülen isimlerin başında Bodo-Glimt'ten Albert Gronbaek geliyor.
Beşiktaş Maçında Göze Çarptı
Danimarkalı orta saha, Beşiktaş'ın Norveç'te oynadığı maçta da futboluyla göze çarpmıştı.
Piyasa değeri 7.5m€
Bodo-Glimt ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Albert Gronbaek'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.
Geçen Sezon Performansı
Albert Gronbaek, geçen sezon 44 maçta forma giydi. Oynadığı maçlarda 14 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti.