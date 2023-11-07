Galatasaray'da Orta Sahaya Sürpriz İsim! Sarı-Kırmızılılarda Hedef Albert Gronbaek

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son zamanlarında aldığı Tanguy Ndombele'den bir türlü istediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde o bölgeye yeni bir oyuncu transfer etmek istiyor. Hedeflerden biride son zamanlarda gündeme gelen Albert Gronbaek.

Galatasaray'da Orta Sahaya Sürpriz İsim! Sarı-Kırmızılılarda Hedef Albert Gronbaek
Galatasaray'da Orta Sahaya Sürpriz İsim! Sarı-Kırmızılılarda Hedef Albert Gronbaek

Tanguy Ndombele'den istediği verimi alamayan Galatasaray, orta saha için yeni arayışlara başladı.Gelen haberlere göre görüşülen isimlerin başında Bodo-Glimt'ten Albert Gronbaek geliyor.

Beşiktaş Maçında Göze Çarptı

Danimarkalı orta saha, Beşiktaş'ın Norveç'te oynadığı maçta da futboluyla göze çarpmıştı.

Galatasaray'da Orta Sahaya Sürpriz İsim! Sarı-Kırmızılılarda Hedef Albert Gronbaek - Resim : 1

Piyasa değeri 7.5m€

Bodo-Glimt ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Albert Gronbaek'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.

Geçen Sezon Performansı

Albert Gronbaek, geçen sezon 44 maçta forma giydi. Oynadığı maçlarda 14 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti.

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