Galatasaray'da oynayan futbolcunun katılamayacağı maçlar belli oldu

Son lig maçında sakatlanan ve sol ayak bileği kemiklerinde ödem ile ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı dört maçı kaçıracak. İşte detaylar...

Sude İnak Sude İnak
Galatasaray'da oynayan futbolcunun katılamayacağı maçlar belli oldu
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan bir süre uzak kalacak. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Bardakcı biri Avrupa Ligi olmak üzere toplam dört karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu maçlar arasında Süper Lig’de oynanacak Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor mücadeleleri ile UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö’ye karşı yapılacak kritik karşılaşma bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Bardakcı'nın yokluğunda savunma hattında nasıl bir düzen kuracağı merakla bekleniyor. Özellikle Malmö maçı, Galatasaray'ın Avrupa Ligi’ndeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte savunmada görev alacak oyuncuların performansı, takımın başarısı üzerinde belirleyici olacak.

Galatasaray camiası ise tecrübeli oyuncunun bir an önce iyileşmesi ve sahalara dönmesi için sabırsızlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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