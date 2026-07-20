Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Menajer aracılığıyla ilk temas sağlandı

Galatasaray'ın devam eden transfer çalışmaları kapsamında, Milan forması giyen Portekizli yıldız için girişimlere başlandığı öğrenildi. Taraftar süreci yakından takip edip kulüpten gelecek resmi bir açıklamayı beklerken, sarı-kırmızılı yönetim transfer operasyonu için ilk adımı attı. Şu an başlangıç aşamasında olan bu görüşmelerin sonucunda oyuncunun takıma kiralık olarak mı yoksa bonservisiyle mi katılacağı, Milan kulübüyle yapılacak pazarlıkların ardından kesinleşecek.