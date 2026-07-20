Galatasaray'da Rafael Leao heyecanı! Menajer aracılığıyla ilk temas sağlandı
Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferi için özel olarak görevlendirilen bir menajer aracılığıyla ilk teması sağladı.
Sarı-kırmızılı taraftarların gündemini meşgul eden "Rafael Leao Galatasaray'a gelecek mi, Galatasaray Rafael Leao'yla anlaştı mı?" soruları, yönetimin attığı somut adımlarla yeni bir boyut kazandı.
Galatasaray'ın devam eden transfer çalışmaları kapsamında, Milan forması giyen Portekizli yıldız için girişimlere başlandığı öğrenildi. Taraftar süreci yakından takip edip kulüpten gelecek resmi bir açıklamayı beklerken, sarı-kırmızılı yönetim transfer operasyonu için ilk adımı attı. Şu an başlangıç aşamasında olan bu görüşmelerin sonucunda oyuncunun takıma kiralık olarak mı yoksa bonservisiyle mi katılacağı, Milan kulübüyle yapılacak pazarlıkların ardından kesinleşecek.
BURHAN CAN TERZİ DUYURDU
Galatasaray yönetimi, süreci doğrudan yürütmek adına özel bir menajeri görevlendirerek Rafael Leao cephesiyle resmi iletişimi kurdu.
Gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığı bilgilere göre, taraflar arasında gerçekleştirilen bu ilk görüşmelerde oyuncunun muhtemel transfer şartları değerlendirilmeye başlandı. İlk temasın olumlu bir zeminde gerçekleştiği ve önümüzdeki günlerde bu resmi sürecin daha da hız kazanabileceği belirtiliyor.
Kurulan ilk temasın hemen ardından Leao, Galatasaray ve Türkiye'deki yaşam koşulları hakkında yakın çevresinden detaylı bilgi toplamaya başladı.
Yıldız ismin özellikle İstanbul'daki günlük yaşam, kulübün geleceğe dair hedefleri ve takım içindeki ortama yönelik çeşitli sorular sorması, transferin gerçekleşme ihtimalini masada tutuyor.
Galatasaray yönetimi, Rafael Leao transferini olumlu sonuçlandırmak adına çalışmalarında ısrarcı bir tutum sergiliyor. Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu kadrosuna katma konusunda kararlılığını koruyor.
Leao cephesinde ise henüz nihai bir karar verilmiş değil; ancak oyuncunun Galatasaray'ı kendisi için ciddi seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği aktarılıyor.
Transferin nihai seyri, İtalyan temsilcisi Milan ile yürütülecek görüşmelerin sonucuna ve oyuncunun vereceği kesin karara göre şekillenecek.