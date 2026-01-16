Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın durumu belli oldu

Galatasaray, takımda sakatlığı bulunan futbolcuların son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Tedavi sürecini tamamlayan Wilfried Singo, kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı kapsamında salonda ve sahada çalışmalar gerçekleştirdi.

Son oynanan Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay’ın sponsor hastane Acıbadem’de yapılan tetkiklerinde sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara’nın ise Acıbadem’de yapılan kontrollerinde sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama belirlendi. Gabriel Sara’nın da tedavi sürecinin devam ettiği kaydedildi.