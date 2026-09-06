Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız futbolcu haftalarca sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."