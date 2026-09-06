Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız futbolcu haftalarca sahalardan uzak kalacak

Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumu netleşti. Galatasaray'ın açıklamasına göre her iki futbolcuda da sağ adduktor kas grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız futbolcu haftalarca sahalardan uzak kalacak - Resim: 1

Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği maçta Osimhen ve Lemina sakatlıklarından dolayı karşılaşmaya devam edemediler.

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Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız futbolcu haftalarca sahalardan uzak kalacak - Resim: 2

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız futbolcu haftalarca sahalardan uzak kalacak - Resim: 3

Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), Mario Lemina'nın ise sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiği belirtildi.

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Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız futbolcu haftalarca sahalardan uzak kalacak - Resim: 4

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."

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Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız futbolcu haftalarca sahalardan uzak kalacak - Resim: 5

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Victor Osimhen yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Mario Lemina ise 3 hafta forma giyemeyecek.

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Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız futbolcu haftalarca sahalardan uzak kalacak - Resim: 6

OSIMHEN İLK YARIDA ÇIKMIŞTI

Başakşehir karşısında 16. dakikada takımının ilk golünü atan Victor Osimhen, 33. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Maça stoper olarak da ilk 11'de başlayan Mario Lemina ise ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarının başında yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı.

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