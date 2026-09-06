Galatasaray'da sakatlık şoku! İki yıldız futbolcu haftalarca sahalardan uzak kalacak
Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumu netleşti. Galatasaray'ın açıklamasına göre her iki futbolcuda da sağ adduktor kas grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildi.
Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği maçta Osimhen ve Lemina sakatlıklarından dolayı karşılaşmaya devam edemediler.
Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), Mario Lemina'nın ise sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiği belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Victor Osimhen yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Mario Lemina ise 3 hafta forma giyemeyecek.
OSIMHEN İLK YARIDA ÇIKMIŞTI
Başakşehir karşısında 16. dakikada takımının ilk golünü atan Victor Osimhen, 33. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
Maça stoper olarak da ilk 11'de başlayan Mario Lemina ise ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarının başında yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı.