Galatasaray'da sakatlıklarda son durum: Derbide oynayacaklar mı?
Süper Lig lideri ve Avrupa’da Malmö maçına hazırlanan Galatasaray, sakat futbolcularının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kulüp doktoru Yener İnce, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs’un sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
Aşil tendonundaki sorun nedeniyle tedavi gören Ismail Jakobs’un iyi durumda olduğunu belirten İnce, futbolcunun maç performansını değerlendirebilmek için saha çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Abdülkerim Bardakcı Sahalara Erken Döndü
Abdülkerim Bardakcı’yı özel iğnelerle sahada tuttuklarını açıklayan İnce, yoğun maç programı nedeniyle futbolcunun risk alarak sahalara erken döndüğünü vurguladı.
Barış Alper Yılmaz İçin Belirsizlik Sürüyor
Barış Alper Yılmaz’ın ciddi bir sakatlık riskinden döndüğünü ifade eden İnce, futbolcunun dizinde esneme, ayak bileğinde ise yaralanma bulunduğunu belirtti. “Barış Alper Malmö maçında olmayacak. Trabzonspor maçı için ise net bir şey söylemek için henüz erken” dedi.
Victor Osimhen Hızla İyileşiyor
Arka adalesinde gerilme olan Victor Osimhen’in tedavisinin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran İnce, futbolcunun durumunun yakından takip edildiğini ifade etti.
Galatasaray, yoğun maç takvimi öncesinde sakat futbolcuların dönüşü için sıkı bir tedavi sürecine odaklanmış durumda.