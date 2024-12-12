Galatasaray'da sakatlıklarda son durum: Derbide oynayacaklar mı?

Aşil tendonundaki sorun nedeniyle tedavi gören Ismail Jakobs’un iyi durumda olduğunu belirten İnce, futbolcunun maç performansını değerlendirebilmek için saha çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Abdülkerim Bardakcı Sahalara Erken Döndü

Abdülkerim Bardakcı’yı özel iğnelerle sahada tuttuklarını açıklayan İnce, yoğun maç programı nedeniyle futbolcunun risk alarak sahalara erken döndüğünü vurguladı.

Barış Alper Yılmaz İçin Belirsizlik Sürüyor

Barış Alper Yılmaz’ın ciddi bir sakatlık riskinden döndüğünü ifade eden İnce, futbolcunun dizinde esneme, ayak bileğinde ise yaralanma bulunduğunu belirtti. “Barış Alper Malmö maçında olmayacak. Trabzonspor maçı için ise net bir şey söylemek için henüz erken” dedi.

Victor Osimhen Hızla İyileşiyor

Arka adalesinde gerilme olan Victor Osimhen’in tedavisinin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran İnce, futbolcunun durumunun yakından takip edildiğini ifade etti.

Galatasaray, yoğun maç takvimi öncesinde sakat futbolcuların dönüşü için sıkı bir tedavi sürecine odaklanmış durumda.