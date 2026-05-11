Galatasaray’da şampiyonluk sonrası ayrılık gündemi! Icardi’ye talip çıktı
Galatasaray ile geçirdiği 4 yılın ardından sözleşmesinin sonuna gelen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara veda ederken Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir kulüp devreye girdi.
Trendyol Süper Lig’in son haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. kez, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Bu tarihi gecede sarı-kırmızılı camiada büyük bir coşku yaşanırken, takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin geleceği gündemin ilk sırasına yerleşti.
Sarı-kırmızılı camia, Arjantinli golcüye yeni bir sözleşme teklif edilmesi yönünde yönetime çağrılarını sürdürüyor. Ancak sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncunun takımdan ayrılma hazırlığında olduğu ifade ediliyor.
ARABİSTAN YOLU GÖRÜNDÜ
Calcio Mercato’da yer alan bilgilere göre; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takımlarından Palm City, Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
BAE ekibinin, bir Türk markasının sponsor desteğini alarak 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı renklerine bağlayacağı belirtildi.
Mauro Icardi, Galatasaray forması giydiği 4 sezon boyunca sergilediği performansla kulüp tarihine geçti.
Sarı-kırmızılı ekipte bugüne kadar 133 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 77 kez havalandırmayı başardı. Takım arkadaşlarına 25 kez gol pası veren Icardi, toplamda 102 gol katkısı sağlayarak elde edilen başarılarda başrolü oynadı.
Arjantinli oyuncunun bir sonraki durağının BAE olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.