Galatasaray'da Şok Ayrılık İhtimali! Sarı-Kırmızılılarda Devre Arası O İsimle Yollar Ayrılabilir

Galatasaray'da şimdiye kadar 8 maçta 227 dakika süre alan ve henüz golle tanışamayan Cedric Bakambu'nun, yoğun fikstür içerisinde daha fazla süre alması bekleniyor.

Galatasaray'da Şok Ayrılık İhtimali!

Kongolu santrfor için süre alacağı karşılaşmalar, Galatasaray kariyeri adına belirleyici olacak.

Normal şartlar altında teknik ekip, yıldız forvetin antrenmanlardaki görüntüsünden memnun. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, maçlarda henüz istenen performansı veremedi. Durum böyle olunca Bakambu'nun devre arasında gönderilme ihtimali ortaya çıktı.