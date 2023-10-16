Galatasaray'da Şok Ayrılık İhtimali! Sarı-Kırmızılılarda Devre Arası O İsimle Yollar Ayrılabilir

Yaz transfer döneminde transfer edilen Cedric Bakambu hakkında ayrılık ihtimalleri günden güne yükseliyor.Sarı-kırmızılılarda istediği süreyi bir türlü bulamayan Bakambu devre arası takımdan ayrılabilir.

Galatasaray'da Şok Ayrılık İhtimali! Sarı-Kırmızılılarda Devre Arası O İsimle Yollar Ayrılabilir
Galatasaray'da Şok Ayrılık İhtimali! Sarı-Kırmızılılarda Devre Arası O İsimle Yollar Ayrılabilir
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray'da şimdiye kadar 8 maçta 227 dakika süre alan ve henüz golle tanışamayan Cedric Bakambu'nun, yoğun fikstür içerisinde daha fazla süre alması bekleniyor.

Galatasaray'da Şok Ayrılık İhtimali!

Kongolu santrfor için süre alacağı karşılaşmalar, Galatasaray kariyeri adına belirleyici olacak.

Galatasaray'da Şok Ayrılık İhtimali! Sarı-Kırmızılılarda Devre Arası O İsimle Yollar Ayrılabilir - Resim : 1

Normal şartlar altında teknik ekip, yıldız forvetin antrenmanlardaki görüntüsünden memnun. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, maçlarda henüz istenen performansı veremedi. Durum böyle olunca Bakambu'nun devre arasında gönderilme ihtimali ortaya çıktı.

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# cedric bakambu # Galatasaray
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