Galatasaray’da şok ayrılık yaklaşıyor! Prensip anlaşması sağlandı

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Victor Nelsson, Serie A ekiplerinden Roma'nın gündeminde! İtalyan basını, Galatasaray ile Roma arasında prensip anlaşmasına varıldığını ve Nelsson'un kiralık olarak İtalya'ya transfer olacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray’da şok ayrılık yaklaşıyor! Prensip anlaşması sağlandı
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Galatasaray'da sezon başından bu yana savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübü Roma'nın, 26 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ve transferin gerçekleşmesi için anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma kulübü Galatasaray'a resmi teklif sundu ve Nelsson’un kiralık olarak takıma katılmasının önünü açtı. Ayrıca, transferde bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

Victor Nelsson, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla toplamda 18 resmi maça çıkmıştı. Özellikle savunmadaki güvenliği ve oyun kurma becerileriyle dikkat çeken Nelsson, Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından beğenilen bir oyuncu oldu. Ancak, Roma’nın ilgisi ve yapılacak transfer görüşmeleri, oyuncunun geleceğini farklı bir yöne çekebilir.

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