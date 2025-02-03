Galatasaray’da şok ayrılık yaklaşıyor! Prensip anlaşması sağlandı

Galatasaray'da sezon başından bu yana savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübü Roma'nın, 26 yaşındaki futbolcuya talip olduğu ve transferin gerçekleşmesi için anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma kulübü Galatasaray'a resmi teklif sundu ve Nelsson’un kiralık olarak takıma katılmasının önünü açtı. Ayrıca, transferde bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

Victor Nelsson, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla toplamda 18 resmi maça çıkmıştı. Özellikle savunmadaki güvenliği ve oyun kurma becerileriyle dikkat çeken Nelsson, Sarı-Kırmızılı taraftarlar tarafından beğenilen bir oyuncu oldu. Ancak, Roma’nın ilgisi ve yapılacak transfer görüşmeleri, oyuncunun geleceğini farklı bir yöne çekebilir.