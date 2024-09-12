Galatasaray'da şok sakatlık! 2 ay sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da Faslı yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in sakatlandığı duyuruldu. Sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Ziyech'in yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'da şok sakatlık! 2 ay sahalardan uzak kalacak
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14 Eylül Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nda forma giyen Hakim Ziyech'in Lesotho ile oynanan mücadelede sakatlandığı belirtildi.

Galatasaray'da şok sakatlık! 2 ay sahalardan uzak kalacak - Resim : 1

Sarı-kırmızılı kulüpten Ziyech'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech’in tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mackolik'te yer alan habere göre, Spor Hekimi Uzm. Dr. Ufuk Değirmenci, tecrübeli oyuncunun 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalabileceğini belirtti.

Galatasaray'ın maç takvimi şu şekilde:

• 14 Eylül Cumartesi: Galatasaray - Çaykur Rizespor
• 17 Eylül Salı: Galatasaray - Gaziantep FK
• 21 Eylül Cumartesi: Fenerbahçe - Galatasaray
• 25 Eylül Çarşamba: Galatasaray - PAOK
• 29 Eylül Pazar: Galatasaray - Kasımpaşa
• 3 Ekim Perşembe: Rigas Skola - Galatasaray
• 6 Ekim Pazar: Galatasaray - Alanyaspor

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