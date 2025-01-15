Galatasaray’da sponsorluk rekoru: 70 milyon doları aştılar!

Süper Lig’de liderliğini sürdüren ve Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray, saha içindeki başarısını ekonomik kazanca dönüştürerek tarihinin en yüksek sponsorluk gelirine ulaştı. Fanatik’in haberine göre, sarı-kırmızılılar, bu sezon sponsorluk anlaşmalarıyla tam 70 milyon doları kasasına koyarak büyük bir rekor kırdı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, futbol A takımının çorap sponsoru için düzenlenen imza töreninde konuştu. Sponsorluklarla birçok ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yelkencioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sponsorluklarla ilkleri gerçekleştirdik. En son lansmanda koltuk altına aldığımız bir sponsorumuz vardı. Galatasaray tarihinde ilk kez çorap sponsoru var. 70 milyon doları geçtik. Bu da bir rekor Galatasaray tarihinde. Bu bizim başarılarımızı daha da artıyor. Şu anda formamızda yer kalmadı. Başka branşlarımız var, 17 branşımız var sponsorları oraya bekliyoruz. Yenileri gelecektir."

Maçlarını RAMS Park’ta kapalı gişe oynayan Galatasaray, taraftar desteğini de ekonomik kazanca dönüştürüyor. Kulüp, yeni sezon formalarında henüz devre olmadan 400 bin satış barajını geçerek büyük bir başarı elde etti. Sezon sonuna kadar 1 milyon forma satış hedefi bulunuyor.

Sponsorluk gelirlerinin transfer çalışmalarına da büyük katkı sağladığını belirten Yelkencioğlu, "Ne kadar çok sponsorumuz olursa o kadar kaliteli oyunculara yöneliyoruz. Sponsorluklar arttıkça oyuncu kalitemiz de artıyor. Galatasaray'ı layık olduğu yere getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.