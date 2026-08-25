Galatasaray'da stoper krizi! Okan Buruk'un çözümü Jakobs'tan geçiyor

Stoper bölgesine henüz takviye yapmayan Galatasaray'da Okan Buruk, Abdülkerim'in forma giyemediği senaryolarda sol stoperde İsmail Jakobs'u görevlendirmeyi planlıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray'da stoper krizi! Okan Buruk'un çözümü Jakobs'tan geçiyor - Resim: 1

Galatasaray transferde sessizliğini korurken, bazı bölgelerdeki eksiklik Okan Buruk'u da arayışa itti.

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Galatasaray'da stoper krizi! Okan Buruk'un çözümü Jakobs'tan geçiyor - Resim: 2

Stoper bölgesine takviye yapmayan sarı-kırmızılılarda Metehan Baltacı da Gençlerbirliği'ne kiralandı.

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Galatasaray'da stoper krizi! Okan Buruk'un çözümü Jakobs'tan geçiyor - Resim: 3

Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram ülkeye Başakşehir formasıyla dönerken sarı-kırmızılılar genç savunmacı için hamle yapmadı.

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Galatasaray'da stoper krizi! Okan Buruk'un çözümü Jakobs'tan geçiyor - Resim: 4

Okan Buruk, sağ stoper bölgesi için rotasyonda Wilfried Singo ve Mario Lemina'yı kullanmayı planlıyor.

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Galatasaray'da stoper krizi! Okan Buruk'un çözümü Jakobs'tan geçiyor - Resim: 5

Başarılı çalıştırıcının eli sol stoper bölgesinde ise daha zayıf; Abdülkerim'in şu an için bir alternatifi bulunmuyor.

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Galatasaray'da stoper krizi! Okan Buruk'un çözümü Jakobs'tan geçiyor - Resim: 6

Okan Buruk, transfer dönemi sonuna kadar kadroya bir sol stoper eklemesi yapılmazsa çözümü içeride arıyor.

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Galatasaray'da stoper krizi! Okan Buruk'un çözümü Jakobs'tan geçiyor - Resim: 7

Bu senaryoda İsmail Jakobs'un sol stoperde değerlendirileceği ve Eren Elmalı'yla birlikte oynayacağı öğrenildi.

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