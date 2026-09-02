Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi - Resim: 1

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

1 5
Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi - Resim: 2

2021-2022 sezonunun başında Galatasaray kadrosuna katılan Nelsson, sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında elde ettiği şampiyonluklarda kadroda yer almıştı.

2 5
Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi - Resim: 3

ROMA VE VERONA'DA KİRALIK OYNADI

Danimarkalı stoper, Şubat 2025'te İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya kiralanmıştı. Nelsson, geçtiğimiz sezonun devamında ise Hellas Verona forması giydi.

3 5
Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi - Resim: 4

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya kampında da bulunan Nelsson'un sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi bugün itibarıyla karşılıklı anlaşmayla sona erdirildi.

4 5
Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi - Resim: 5

Böylece 2021 yılında başlayan Galatasaray kariyeri resmen noktalanmış oldu.

5 5
Galatasaray Victor Nelsson