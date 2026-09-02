Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
2021-2022 sezonunun başında Galatasaray kadrosuna katılan Nelsson, sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında elde ettiği şampiyonluklarda kadroda yer almıştı.
ROMA VE VERONA'DA KİRALIK OYNADI
Danimarkalı stoper, Şubat 2025'te İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya kiralanmıştı. Nelsson, geçtiğimiz sezonun devamında ise Hellas Verona forması giydi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya kampında da bulunan Nelsson'un sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi bugün itibarıyla karşılıklı anlaşmayla sona erdirildi.
Böylece 2021 yılında başlayan Galatasaray kariyeri resmen noktalanmış oldu.