Galatasaray'da sürpriz isim: Sağ bek transferi hız kazandı

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, sağ bek pozisyonuna takviye yapmayı hedefliyor ve bu doğrultuda Coventry City forması giyen Milan van Ewijk için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray'da sürpriz isim: Sağ bek transferi hız kazandı
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Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, sağ bek pozisyonunda güçlendirmeye gitmeye karar verdi. Elias Jelert'i uzun vadeli bir proje olarak değerlendiren ve bu mevkide bir ekleme yapmaya sıcak bakan Sarı-Kırmızılılar, önceden Issa Kabore ile de ilgileniyordu. Ancak son günlerde, Coventry City'den Milan van Ewijk gündeme geldi.

PAZARLIKLAR GİZLİLİK İÇİNDE DEVAM EDİYOR

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Milan van Ewijk için Coventry City ile bonservis görüşmelerine başladı. Kulüpler arasındaki pazarlıkların gizlilik içinde yürütüldüğü belirtiliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Galatasaray, 24 yaşındaki sağ bekle de temaslara başlayacak.

Coventry City, geçtiğimiz yaz Hollanda'dan Feyenoord ve PSV'nin girişimlerine rağmen 4.3 milyon Euro bonservis bedeli ile Heerenveen'den transfer ettiği Milan van Ewijk'i bırakmamıştı. 24 yaşındaki sağ bek, bu sezon şu ana kadar 27 resmi maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Coventry ile olan sözleşmesi ise Haziran 2027'de sona erecek.

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