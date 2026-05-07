Galatasaray’da transfer bombaları peş peşe! Kim gidiyor, kim geliyor?
Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını şekillendirmek adına transfer çalışmalarına ve iç transfer görüşmelerine hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha hattına yapılacak takviyeler için dünya yıldızlarını listesine alırken, mevcut kadrodaki isimlerin geleceği de netleşti.
Florian Plettenberg’in haberine göre Galatasaray yönetimi, yaz transfer dönemi stratejisini özellikle 10 numara ve 6 numara pozisyonlarını güçlendirmek üzerine kurdu.
Bu planlamanın merkezinde yer alan en önemli hedeflerden birinin Bruno Fernandes olduğu öğrenildi.
Kulübün, Portekizli yıldızın cephesiyle yeniden temas kurmayı planladığı ifade ediliyor.
Ancak Manchester United’ın önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini kağıt üzerinde zorlaştıran en büyük faktör olarak değerlendiriliyor.
AMIRI LİSTEDE ANCAK OKAN BURUK’UN KARARI BEKLENİYOR
Orta saha takviyesi için gündemdeki bir diğer isim ise Mainz forması giyen Nadiem Amiri. Sky Sport tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galatasaray kulüp içerisinde Amiri’nin transfer edilmesini destekleyen bir grup bulunuyor.
Oyuncu kısa listedeki yerini korumaya devam etse de teknik direktör Okan Buruk’un oyun sistemine tam olarak uyum sağlayıp sağlamayacağı konusundaki çekinceler, süreci belirsizliğe itiyor.
Transferin akıbeti, Buruk’un nihai raporuna göre şekillenecek.
YILDIZ İSİMLER YOLCU MU?
Kadroda düşünülmeyen veya teklif beklenen isimlerle ilgili de hareketlilik yaşanıyor. Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray yönetimi, iyi bir bonservis teklifi gelmesi durumunda Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in satışına onay vermeye hazır.
Öte yandan yine aynı kaynağın aktardığına göre, takımın dinamolarından Lucas Torreira’nın sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılma planı yaptığı belirtildi. Uruguaylı orta sahanın bu kararını yakın çevresiyle paylaştığı ifade ediliyor.
LEMINA’NIN SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK UZADI
İç transferde ise sevindirici bir gelişme yaşandı. Mario Lemina’nın sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyon maddesi devreye girdi. Gabonlu futbolcunun kontratındaki madde uyarınca, bu sezonki resmi maçların en az yüzde 60’ında ilk 11’de sahaya çıkma şartı yerine getirildi.
Bu kriterin sağlanmasıyla birlikte Lemina’nın sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşmesi otomatik olarak uzamış oldu.
Kulübün genç oyuncu planlamasında da yeni adımlar atılıyor. Salim Manav’ın haberine göre Galatasaray, genç kaleci Jankat Yılmaz’ın sözleşmesini uzatmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.
Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, kaleci rotasyonunda bir ayrılık da kapıda. Yine Salim Manav’ın aktardığı bilgilere göre deneyimli eldiven Günay Güvenç, Galatasaray’ın yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor ve yaz döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.