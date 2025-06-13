Galatasaray’da transfer fırtınası: Sane sonrası yıldız yağmuru başlıyor!

Londra’dan yıldız oyuncuyla birlikte İstanbul’a gelen Gardi, “Sane, Türkiye ve Galatasaray için çok büyük bir transfer. Kariyerinin zirvesinde olan üst düzey bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu. Taraftarlar, havaalanında Gardi’yi coşkuyla karşılarken, menajere üçlü çektirdi.