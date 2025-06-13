Galatasaray’da transfer fırtınası: Sane sonrası yıldız yağmuru başlıyor!
Galatasaray, Leroy Sane transferiyle yeni sezonun ilk büyük bombasını patlattı. Alman yıldızın ardından birden fazla dünyaca ünlü ismin Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. İşte transfer listesindeki isimler...
Galatasaray, transfer dönemine hızlı başladı. Sarı-Kırmızılılar, Almanya Milli Takımı'nın ve Bayern Münih’in yıldız ismi Leroy Sane’yi kadrosuna kattı.
Fanatik'e göre, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için hamlelerini sürdüren yönetim, bu önemli transferin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
MENAJER GARDİ: “SANE, ZİRVEDE BİR OYUNCU”
Galatasaray’ın son dönemde yaptığı büyük transferlerde başrolde olan İtalyan menajer George Gardi, Sane operasyonunu da yönetti.
Londra’dan yıldız oyuncuyla birlikte İstanbul’a gelen Gardi, “Sane, Türkiye ve Galatasaray için çok büyük bir transfer. Kariyerinin zirvesinde olan üst düzey bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu. Taraftarlar, havaalanında Gardi’yi coşkuyla karşılarken, menajere üçlü çektirdi.
KAVUKCU: “DAHA YENİ BAŞLADIK”
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, transfer operasyonunun başında yer alıyor. Sane transferi sonrası konuşan Kavukcu, “Burası Galatasaray. Başkanımızın vizyonuyla daha çok önemli transfer olacak. Herkes Galatasaray’a gelmek istiyor. Daha yeni başladık” diyerek camiaya umut verdi.
KALEYE DÜNYA ŞAMPİYONU MARTİNEZ
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın listesinin ilk sırasında Emiliano Martinez bulunuyor. Aston Villa’dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli file bekçisiyle temasların sürdüğü öğrenildi. Dünya Kupası şampiyonu olan tecrübeli kaleci için somut adımlar atılıyor.
Muslera’nın yerine alternatif arayan Sarı-Kırmızılılar, Djordje Petrovic’i de gündemine aldı. Sezonu Strasbourg’da kiralık geçiren 25 yaşındaki Sırp kaleci için Chelsea’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. Oyuncunun Galatasaray’a sıcak baktığı belirtiliyor.
İLKAY GÜNDOĞAN İMZAYA YAKIN
Galatasaray’ın uzun süredir transfer listesinde olan İlkay Gündoğan ile görüşmelerde sona gelindi. Barcelona forması giyen deneyimli orta saha oyuncusuna 1+1 yıllık sözleşme ve 4-5 milyon Euro maaş teklif edildi. İlkay’ın bonservis sorununu çözüp kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU SÜRPRİZİ
Transferde ses getirecek bir diğer hedef ise Inter’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu. Galatasaray yönetimi, milli futbolcuyla ön görüşmeyi yaptı. Tarafların anlaşması halinde Sarı-Kırmızılılar, Inter ile bonservis pazarlığına oturacak.
BOEY GERİ DÖNÜYOR MU?
Sezon başında ayrılan Sacha Boey, “Önceliğim Premier Lig” demesine rağmen Galatasaray’ın teklifine olumlu yanıt verdi. Fransız sağ bekin dönüşüyle ilgili görüşmelerin ilerlediği, önümüzdeki hafta içinde sürecin netleşmesi beklendiği ifade ediliyor.