Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Okan Buruk'un listesindeki iki yıldız...

Galatasaray'da transfer operasyonu başladı!
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, orta saha hattını güçlendirecek dev bir operasyonun startını verdi. Avrupa pazarında sıcak saatler yaşanırken, listedeki iki yıldız isim için kulüplerinin talep ettiği bonservis bedelleri netleşti.
Özellikle orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen ve teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, geniş kapsamlı bir transfer çalışması yürütüyor.
İlk Hedef: Pape Gueye
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, ara transfer döneminde de yakından ilgilendiği, İspanya temsilcisi Villarreal'de forma giyen Pape Gueye için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmayların, oyuncunun menajeri ve kulübüyle temasları sıklaştırdığı öğrenildi.
Bonservis Beklentisi: 40 Milyon Euro
Haberin detaylarında, 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ancak İspanyol ekibi Villarreal'in, oyuncunun takımdan ayrılması karşılığında bonservis beklentisinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
Diğer İsim Habib Diarra
Galatasaray'ın orta saha bölgesi için listesinde bulundurduğu tek isim Pape Gueye değil. Sarı-kırmızılıların aynı mevkide görev yapan ve Sunderland forması giyen Habib Diarra ile de ciddi şekilde ilgilendiği söylendi.
İngiliz ekibinin genç orta saha oyuncusu için bonservis beklentisinin ise 30 milyon euro olduğu aktarıldı.