Galatasaray’da veda rüzgarı: Devre arasında iki ayrılık gündemde
Süper Lig'de devre arasına lider giren Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, kadroda düşünülmeyen isimle yolları ayırma kararı alırken, yıldız oyuncuya gelen astronomik teklif masaya yatırıldı.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesi kadro yapılanması için düğmeye bastı.
Yönetim, takım dengesini korumak ve yeni transferlere bütçe ile kontenjan açmak amacıyla takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başladı.
Sarı-kırmızılılarda hem gelen teklifler hem de fesih görüşmeleri gündemin ilk sırasına yerleşti.
YURT DIŞINDAN 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Fanatik'e göre, hafta içinde sarı-kırmızılı kulübe ulaşan en sürpriz gelişme Ahmed Kutucu cephesinde yaşandı. Yurt dışı merkezli bir kulübün, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Galatasaray'a 6 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezonun devre arasında Eyüpspor'dan tam da bu rakama, 6 milyon Euro bedelle transfer ettiği oyuncu hakkındaki kararı teknik heyete bıraktı.
Yönetimin, bu kritik transferde son sözü söylemesi için teknik direktör Okan Buruk’un tatilden dönmesini beklediği öğrenildi.
SÖZLEŞME FESHEDİLİYOR, TALİPLERİ SIRAYA GİRDİ
Öte yandan takımdaki diğer ayrılık ise Berkan Kutlu ile yaşanacak. Yönetim, tecrübeli orta saha oyuncusu ile kontrat fesih görüşmelerine resmen başladı.
Galatasaray'ın herhangi bir bonservis bedeli talep etmeden yolları ayırmayı planladığı Berkan Kutlu için Süper Lig içinden şimdiden iki ciddi teklif geldi.
Konyaspor'un yıllık 400 bin Euro maaş üzerinden 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği Berkan Kutlu ile Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği belirtildi.
Oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple bağlarını kopardıktan sonra kendisine talip olan kulüplerden biriyle anlaşması bekleniyor.