Galatasaray’da veda rüzgarı: Devre arasında iki ayrılık gündemde

YURT DIŞINDAN 6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fanatik'e göre, hafta içinde sarı-kırmızılı kulübe ulaşan en sürpriz gelişme Ahmed Kutucu cephesinde yaşandı. Yurt dışı merkezli bir kulübün, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Galatasaray'a 6 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı.