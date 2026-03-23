Galatasaray'da Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan maçta Konate ile girdiği ikili mücadelede kolundan sakatlanan Victor Osimhen, sabah saatlerinde yapılan kontrollerinin ardından ameliyata alındı. Galatasaray, oyuncunun kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu.
SARI-KIRMIZILI KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun kolunda kırık tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır"