Galatasaray'da Victor Osimhen ameliyata alındı

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan maçta Konate ile girdiği ikili mücadelede kolundan sakatlanan Victor Osimhen, sabah saatlerinde yapılan kontrollerinin ardından ameliyata alındı. Galatasaray, oyuncunun kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından operasyon geçirdi.

Maç esnasında rakip takım oyuncusu Konate ile girdiği ikili mücadelede kolundan sakatlanan futbolcu, bugün sabah detaylı sağlık kontrollerinden geçirildi.

Yapılan tıbbi kontrollerin ardından Osimhen ameliyata alındı.

SARI-KIRMIZILI KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Operasyonun başlamasının ardından Galatasaray cephesinden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi bir bilgilendirme yayımlandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun kolunda kırık tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır"

