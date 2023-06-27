Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Süleyman Daban Süleyman Daban

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # Galatasaray # Sarı kırmızılı # yeni sezon hazırlıkları
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Merdan Yanardağ tutuklandı!
2 Bakan Şimşek'ten döviz rezervi açıklaması
3 27 Haziran Resmi Gazete kararları
4 Elazığ'da korkutan deprem!
5 Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi