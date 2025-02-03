Galatasaray’da yıldız isim ile yollar ayrıldı! Yeni adresi neresi olacak?

Galatasaray’da ayrılık rüzgarı devam ediyor! Belçikalı golcü Michy Batshuayi’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Deneyimli forvetin yeni adresi neresi olacak?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray’da yıldız isim ile yollar ayrıldı! Yeni adresi neresi olacak?
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Galatasaray, Belçikalı forvet Michy Batshuayi’nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp, ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, sezon başında Fenerbahçe’den bedelsiz olarak Galatasaray’a katılan Michy Batshuayi ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Eintracht Frankfurt, Galatasaray’a net 3.000.000 Euro transfer ücreti ve 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek.

30 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST

Galatasaray formasıyla bu sezon 30 resmi maça çıkan 30 yaşındaki forvet, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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