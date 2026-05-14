Galatasaray’dan 5 yıldızlı plan! İşte transfer listesindeki 5 isim...
Süper Lig'de üst üste elde ettiği 4 şampiyonluğun ardından gözünü 5. kupa rekoruna diken Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, savunmadan forvete kadar 5 bölgeye yapacağı dünya çapındaki takviyelerle Avrupa’da ses getirmeyi hedefliyor.
Bu tarihi rekoru kırmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, kadro planlamasını 5 stratejik noktaya yapılacak transferler üzerine kurdu. Kulüp, stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet pozisyonları için arayışlarını sürdürürken, listenin başında dünya futbolunun elit isimleri yer alıyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray’ın özellikle savunma hattı için düşündüğü isimler dünya çapında ses getirecek nitelikte.
Defansın merkezini elit bir isimle güçlendirmeyi planlayan yönetim, Liverpool ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Virgil van Dijk'ın durumunu mercek altına aldı.
Sarı-kırmızılıların radarına giren bir diğer önemli isim ise Real Madrid forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger oldu. Kulüp, her iki oyuncunun da transfer şartlarını yakından takip ediyor.
Transfer stratejisini yabancı kuralına göre şekillendiren Galatasaray, orta saha bölgesine 23 yaş altı genç bir yetenek takviye etmeyi planlıyor. Bu hamleyle hem kural avantajı sağlanması hem de takıma dinamizm katılması hedefleniyor.
Hücum organizasyonlarının kilit noktası olan 10 numara pozisyonu için ise sarı-kırmızılıların bir numaralı adayının Bernardo Silva olduğu iddia ediliyor.
Kadroda düşünülmeyen isimler ve alternatifler üzerinde de çalışmalar sürüyor. 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Noa Lang'ın bonservisini almayı maliyetler nedeniyle düşünmeyen Galatasaray yönetimi, bu oyuncunun yerine yeni bir kanat forvet takviyesi yapacak.
Forvet hattında ise rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların gündemine yerli bir isim geldi. Başakşehir forması giyen genç golcü Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'ın yedek forvet listesinde ön plana çıkan isim olarak dikkat çekiyor.