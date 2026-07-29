Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajerinden açıklama geldi

Oyuncunun İtalyan futboluna geri döneceğini vurgulayan menajer, masadaki seçenekleri ve öne çıkan takımı da şu sözlerle detaylandırdı: "Resmi olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Karar her an verilebilir. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor."