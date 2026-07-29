Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajerinden açıklama geldi
Sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a veda eden 33 yaşındaki Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin İtalya'ya dönmeye hazırlandığı belirtildi. Menajeri Elio Pino, oyuncunun Arjantin iddialarını yalanlayarak masadaki en güçlü seçeneğin Como olduğunu açıkladı.
Yayımlanan veda mesajının ardından sarı-kırmızılı kulüple yollarını resmen ayıran golcü oyuncunun kariyerine ülkesinde devam edeceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından Arjantinli gazeteci Pablo Layus'a konuşan menajer Elio Pino, transfer sürecine dair merak edilenleri yanıtladı.
Pino, Icardi'nin kariyer planlamasında Arjantin'in yer almadığını belirterek, "Hiç kimseyle görüşmedik. Her halükarda, Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor." dedi.
Oyuncunun İtalyan futboluna geri döneceğini vurgulayan menajer, masadaki seçenekleri ve öne çıkan takımı da şu sözlerle detaylandırdı: "Resmi olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Karar her an verilebilir. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor."
TÜRKİYE'DE KUPALARLA DOLU 4 SEZON
Galatasaray formasıyla dört sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, sahaya çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı ekipteki kariyeri boyunca üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu elde eden Arjantinli yıldız, bu başarılarının yanına bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupası sığdırdı.
Oyuncu ayrıca Türkiye kariyerinde bir kez de Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.