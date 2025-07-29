Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz hamlesi! Sözleşmesi 2028’e kadar uzatıldı

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, mevcut kadrosunu da korumaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulüp, sözleşmenin 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi olarak bildirdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Performansıyla taraftarın gönlünü kazanan ve birçok kulübün radarına giren yıldız futbolcunun sözleşmesinin uzatılması, Galatasaray yönetiminin oyuncuya duyduğu güveni de ortaya koydu.