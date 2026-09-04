Galatasaray’dan Başakşehir deplasmanında nefes kesen galibiyet! Maçta 5 gol, 1 kırmızı kart
Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıkarken, Başakşehir Umut Bozok'un gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Osimhen'in 17. dakikada attığı golle öne geçti.
Sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemeyen Nijeryalı futbolcu, maçın 33. dakikasında ise yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda maçın gidişatı hızla değişti. Feyzullayev, Sallai ile ceza sahası içinde girdiği mücadelede yerde kalırken maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Shomurodov, penaltı vuruşunu gole çevirirken Başakşehir, 66. dakikada eşitliği yakaladı.
71. dakikada fileleri havalandıran Torreira, Galatasaray'ı rakibi karşısında tekrar öne geçirse de Başakşehir, Sanchez'in 76. dakikada kendi ağlarına gönderdiği golle beraberliği yakaladı. Sanchez, 83. dakikada fileleri sarssa da bu gol ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.
SON DAKİKA GOLÜ MAÇI BİTİRDİ
Galatasaray, Sara'nın 90+1. dakikada attığı golle rakibi karşısında bir kez daha öne geçti. Müsabakanın kalan anlarında gol sesi çıkmazken Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Öte yandan Başakşehir, Umut Bozok'un 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı. Ligdeki puanını 10'a yükselten Galatasaray, oynayacağı sıradaki maçta Kocaelispor'u ağırlayacak. 4 puanlı Başakşehir ise Amed SK'ye konuk olacak.
OSİMHEN OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu müsabakada sakatlanan Nijeryalı santrfor, kenara geldi ve mücadeleye devam edemedi. Osimhen, karşılaşmanın 33. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Maçın 17. dakikasında topu ağlarla buluşturan 27 yaşındaki futbolcu, takımını rakibi karşısında öne geçirmişti.
Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Galatasaray; müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen 11'i ile başladı.
Konuk takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga görev bekledi.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında 3-2 kazandıkları Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 oyuncu değiştirdi. Göztepe karşılaşmasında ısınmada sakatlandığı için yedeğe çekilen kaleci Uğurcan Çakır, ilk 11'e dönerken Jankat, yedek kulübesine geçti.
Buruk, Göztepe müsabakasında sakatlık yaşayan kaptan Abdülkerim ile Barış Alper'i UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşması öncesindeki bu maçta yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sane ile Batrakov'u sahaya sürdü.
Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek beklettiği müsabakada sol stoperde Lemina'ya görev verdi. Buruk, yeni transfer edilen ve henüz takımla antrenmana çıkmayan stoper El Chadaille Bitshiabu ile genç Arda Ünyay'ı kadroya almadı. Göztepe müsabakasında sakatlanan Abdülkerim'i riske atmayan Buruk, stoperde Davinson Sanchez-Mario Lemina ikilisini tercih etti. Abdülkerim Bardakcı, 46. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu.
BATRAKOV İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez bir müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 3. haftadaki Göztepe müsabakasının 46. dakikasında oyuna girerek terleten Rus orta saha oyuncusu, Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başladı. Batrakov, 68. dakikada mücadeledeki yerini Leao'ya bıraktı.
Galatasaray'ın yeni transferleri Deniz Gül ile Rafael Leao, ilk kez maç kadrosuna girdi. Sarı-kırmızılı ekibin Portekiz'in Porto takımından kadrosuna kattığı milli santrfor Deniz ile İtalya temsilcisi Milan'dan aldığı Portekizli kanat oyuncusu Leao, turuncu-lacivertliler karşısında yedeklerde forma şansı bekledi. Portekizli futbolcu, 68. dakikada Batrakov yerine oyuna dahil oldu. Deniz Gül ise 83. dakikada Sane'nin yerine oyuna girdi.