Galatasaray’dan Başakşehir deplasmanında nefes kesen galibiyet! Maçta 5 gol, 1 kırmızı kart

Galatasaray'ın yeni transferleri Deniz Gül ile Rafael Leao, ilk kez maç kadrosuna girdi. Sarı-kırmızılı ekibin Portekiz'in Porto takımından kadrosuna kattığı milli santrfor Deniz ile İtalya temsilcisi Milan'dan aldığı Portekizli kanat oyuncusu Leao, turuncu-lacivertliler karşısında yedeklerde forma şansı bekledi. Portekizli futbolcu, 68. dakikada Batrakov yerine oyuna dahil oldu. Deniz Gül ise 83. dakikada Sane'nin yerine oyuna girdi.