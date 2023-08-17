Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: "Vatan hainlerinden farkı yoktur"

Beşiktaş’ın yayınladığı klipte Galatasaray’ın stadyumunun görüntülerine de yer verilirken görüntülerin FETÖ’nün 10. Türkçe Olimpiyatları’na ait videodan alındığı görünürken haberde Beşiktaş’ın Galatasaray’a “FETÖ göndermesi” yaptığı iddia edildi. Ardından Galatasaray'dan Beşiktaş'a yanıt geldi...

Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: "Vatan hainlerinden farkı yoktur"
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Galatasaray, resmi hesaplarından ynei bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada; "Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır." sözlerine yer verildi. 

 Paylaşımda şunlar ifade edildi:

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş yeni transferi Rashica'nın transferini Twitter’dan yayımladığı videoyla da kamuoyuna duyurdu. Beşiktaş’ın yayınladığı klipte Galatasaray’ın stadyumunun görüntülerine de yer verilirken görüntülerin FETÖ’nün 10. Türkçe Olimpiyatları’na ait videodan alındığı görünürken haberde Beşiktaş’ın Galatasaray’a “FETÖ göndermesi” yaptığı iddia edildi.


 

# Galatasaray # beşiktaş # fetö
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